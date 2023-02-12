'Onlar üşürse biz donarız' diyen köylüler deprem bölgesi için odun hazırladı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizyaka köyünde yaşayan 7'den 70'e bütün köy halkı, depremzedelerin ısınma sorununu ortadan kaldırmak için seferber oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizyaka köyünde yaşayan 7'den 70'e bütün köy halkı, depremzedelerin ısınma sorununu ortadan kaldırmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından başlatılan yardım seferberliğine bir yenisi daha eklendi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı İkizyaka köyünün yakınında toplanan ağaçları hızar ve balta yardımıyla yakacak odun haline getiren köylüler, görenlerin içini ısıttı. Köylüler tarafından büyük özveriyle hazırlanan 30 ton odun, tıra yüklenerek deprem bölgesinde ısınma problemi yaşayan depremzedeleri ısıtmak için yola çıktı.

Köy sakinlerinden Yunis Yıldırım, depremzedelere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Köyden topladığımız odunları hızar yardımıyla doğrayıp çuvalladık. Tırımıza yükleyip afet bölgelerine gönderiyoruz. Bir nebze yardımımız oluyorsa bize ne mutlu" dedi. - SİVAS