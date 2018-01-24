Sivas'ta 178 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ya olumsuz hava şartları nedeniyle 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'nden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle Zara'da 70, Gürün'de 35, İmranlı'da 20, Kangal'da 15, Hafik'te 10, merkezde 8, Divriği'de 6, Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 4, Gemerek'te ise 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipler kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS