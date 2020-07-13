Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yıldızeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Geynik köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Kent genelinde normalleşme süreciyle birlikte karantinaya alınan köy sayısı ise 4'e yükseldi.

Kaynak: DHA