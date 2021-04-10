Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı
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Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas merkez ve Şarkışla ilçesi ile Gaziantep ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Şarkışla Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.C, H.T, U.T, S.T, İ.Ç. ve B.G. tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 19 Ocak'ta Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı M.H'nin silahla bacaklarından yaralanması olayına karıştıkları belirlenen faillerin yakalanması için Sivas, Gaziantep, Kayseri ve Şarkışla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Suriye uyruklu M.C'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden S.T'nin fuhşa teşvik ve aracılık etme, M.C'nin sigara kaçakçılığı suçlarından da arandığı belirlenmişti.

İ.Ç'ye ait tırdaki aramada, uyuşturucu ticarinden arandığı tespit edilen Ş.G. de yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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