Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kangal-Ulaş arasındaki yolun Yağdonduran mevkisi, etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas yönüne seyredenler de Kangal ilçesinde bekletiliyor.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1750 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki yoğun tipi nedeniyle, Malatya istikametine giden araçları ilçe kavşağında beklettiklerini söyledi.
Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akköz, çalışmalar tamamlanınca araçların geçişine izin vereceklerini sözlerine ekledi.