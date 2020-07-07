Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı
07.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:49

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Darülaceze Caddesi'nde Ersun G. yönetimindeki 34 TKF 06 plakalı ticari taksi ile Ramazan K'nın kullandığı 34 VA 0467 plakalı motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücücü yaralandı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü düştüğü yerden kalkamazken, olay yerine gelen polisler, trafik güvenliğini sağlayarak 112 Acil Sağlık ekibini çağırdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası aksayan trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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