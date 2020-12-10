Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
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Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi

10.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:02

Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi.

Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi

İSTANBUL - Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Kadının direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ergenekon Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik direği bir anda yan yattı. Direk park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilin seyir halinde olmaması olası bir faciayı önledi. Diğer taraftan olayda otomobilin yolcu koltuğundan inen bir kadın saniyeler ile direğin altında kalmaktan kurtuldu. Kadının arabanın sileceğinde bulunan bir notu aldıktan hemen sonra direğe hafif dokunduğu ve ardından direğin devrildiği görüldü.

Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerine şeritle çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

Öte yandan, kadının direğin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının yolcu koltuğundan inip, silecekteki notu aldıktan sonra direğe dokunması ile birlikte hemen devrildiği görüldü.

Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi
Şişli'de elektrik direği park halindeki otomobilin üzerine böyle devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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