Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
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Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi.

Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi. Binanın kolonlarındaki demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.

Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Güneş Apartmanı dün akşam çökme riskine karşı boşaltılmıştı. Bugün, polis ve zabıta ekipleri önlem için apartman ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Büyük hasarın oluştuğu binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi. Binanın kolonlarındaki demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.

Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi
Şişli'de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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