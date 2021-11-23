Sırt ağrısı için gittiği hastanede baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, koroner baypas ameliyatıyla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ta kuyumculuk yapan Yüksel Tosun, sırt ağrısı şikayetleri yüzünden özel hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen Tosun, Kalp Merkezi'nde yapılan koroner baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastanenin başhekimi Nevzat Çimenoğlu, gazetecilere, Kalp Merkezi'nin 3 yıl önce faaliyete geçtiğini, özellikle kardiyoloji alanında aldıkları sonuçların çok güzel olduğunu anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalarının olduğuna işaret eden Çimenoğlu, "Bu hem hastanemiz için hem de Zonguldaklı olarak bizler için gurur kaynağı oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanında kaliteli ve güler yüzlü hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Şaka yapıyorlar diye düşündüm"

Yaşadığı sırt ağrıları sonrası başvuru yaptığı hastanede kendisine anjiyo yapıldığını anlatan Tosun da şunları kaydetti:

"Anjiyoda 4 damar tıkalı diye bilgi verildiğinde herhalde şaka yapıyorlar diye düşündüm. Doktorumuz Ali Kemal Gür'e inandım ve güvendim. Baypas ameliyatı sonrası sağlığıma yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Gür de güzel geçen operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

500'ncü ameliyat nedeniyle hastane yönetimi tarafından Yüksel Tosun ile pasta kesildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet