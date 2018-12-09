Şırnaklı Öğrenciler Geziye Gitti

Şırnak'tan 22 öğrenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa'ya geziye gitti.

Okul Destek Projesi ile Şırnak'tan Gaziantep Şanlıurfa'ya düzenlenen gezi programına katılacak 22 öğrenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

İl Müdürü Muzaffer Akçam, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Okul Destek Projesi ile 22 öğrencinin Şanlıurfa ve Gaziantep'te çeşitli etkinliklere katılacağını belirterek, "İnanıyorum ki bu gezi onların derslerine ödüllendirmek adına moral olarak olumlu yönde etki edecektir." dedi.

Öğrencilerden Eren Tarık Som da Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ilk kez görebilmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, gezi programıyla tarihi yerleri gezeceklerini, teleferiğe bineceklerini, hayvanat bahçesini göreceklerini kaydetti.

Rabia Tatar da gezi programı boyunca çeşitli etkinliklere katılacaklarını belirterek, bunun için heyecanlı olduğunu söyledi.