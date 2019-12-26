Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu
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Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

26.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:06
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan İdil ilçesinde incelemelerde bulundu

Valisi , ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, İdil Kaymakamlığı ziyareti sırasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ ve Rıdvan Avci ile görüştü.

Daha sonra Atakent Mahallesi'nde yapımı süren Salihiye Camisi'nin inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, ardından İdil Devlet Hastanesine geçti.

Hastane servislerini gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA
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