Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
01.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:34
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA