Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

16.10.2019 14:16

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bu yılın 4. dönem toplantısında konuşan Vali Pehlivan, bu yıl ilde gerçekleştirilen yatırımları eylül ayı itibarıyla görüşmek, koordinasyon gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerde bulunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Bu yıl eylül ayı itibarıyla ulaşım, tarım, eğitim, sağlık, enerji ve diğer kamu hizmetlerinde 456 proje ve iş yürütüldüğünü ifade eden Pehlivan, yürütülen bu proje ve işlerin toplam tutarının 4 milyar 927 milyon 216 bin lira olduğunu, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 346 milyon 324 bin lira harcandığını aktardı.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Projelerin 2019 yılı ödenekleri 879 milyon 219 bin lira. Dönem sonuna kadar 424 milyon 741 bin lira harcanarak yüzde 48 oranında nakdi gerçekleştirme sağlandı. Bu yıl yürütülen 456 projenin 150'si tamamlandı. Bu oran yüzde 33'e tekabül etmekte. 183 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: AA