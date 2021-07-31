Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi
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Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi

Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı üçüncü olağan toplantısı yapıldı.

Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 yılı üçüncü olağan toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda kentte gerçekleştirilen istihdam, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda iş gücü arzı ve talebinin karşılanması, mesleki eğitim, iş yeri ziyaretleri, işçi iş başı eğitimleri ile hedeflenen istihdam rakamlarla ilgili değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunulduğu bazı kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada, İŞKUR'un 2016 -2021 yılları arasındaki çalışmaları hakkında açıklama yapan Vali Pehlivan'ın ifadelerine de yer verildi.

İŞKUR vasıtasıyla özel sektörde 2016 yılında 47, 2017'de 1758, 2019'da 5 bin 21 olmak üzere toplam 16 bin 638 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Pehlivan, 2019 yılına kadar 12 tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiğini, 2019'dan sonra valilik koordinesinde devletin sağladığı teşvikler ve ilgili diğer paydaşların da desteği ile ilde tekstil atölyesi sayısının 42'ye yükselerek, 2 bin 67 kişiye istihdam sağlandığını aktardı.

Tekstilde atölyelerinde çalışanların yüzde 85'inin kadınlardan oluştuğunu dile getiren Pehlivan, tekstil atölyelerinde çalışan sayısında artış olduğunu ve atölyelerin açılmasıyla işsizliğin azaldığını bildirdi.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi iş yerleri kurmalarına yönelik 2018'den itibaren bu yana 77 proje onaylandı. 2021 Temmuz ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısında 17 yeni proje başvurusu uygun görüldü. Toplum Yararı Programları, İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları için 2021'de toplamda 32 milyon 426 bin 746 lira ödeme yapıldı."

Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi
Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi
Şırnak'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üçüncü olağan toplantısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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