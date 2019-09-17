Şırnak'ta "Ahilik Haftası" kutlamaları

17.09.2019 15:08

Şırnak'ta "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesindeki program, İl Ticaret Müdürü Hasan Aktürk, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ahilik teşkilatının, milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Pehlivan, ahiliğin, benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplumda köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağladığına kaydetti.

Bölücü terör örgütünün 40 yılı aşkın süredir bölgedeki saldırıları nedeniyle esnafın büyük zarar gördüğünü aktaran Pehlivan, "Özellikle çukur ve barikat eylemleri döneminde büyük tahribatlar yaşandı. Devletimiz kısa sayılabilecek bir vakitte toparlanmayla hem dükkan hem de konutların bu seviyeye gelmesini sağladı. İşin zor kısımları atlatıldı, inşallah kısa bir vadede dükkan ve konutlar ilgililere teslim edilecek." dedi.

Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili "şet kuşatma" merasiminin sahnelenmesiyle devam eden program, yılın ahisi Müslüm Esin, yılın kalfası Murat Özdemir ve yılın çırağı seçilen Halime Zeyrek'e plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA