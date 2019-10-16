16.10.2019 11:05

Şırnak'ta 400 bin TL'lik düğün... Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı

-Terör bitti düğün resimleri Kato Dağında çekilmeye başlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün üç gece süren dillere destan aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı. Terörün tamamen bitmesinin ardından ilk defa 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında gelin ve damat düğün resimleri çektirerek mutluluk pozları verdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde 60 koyun kesildi, 3 ton pirinç ile kavurma ve pilav hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü nüfusuna kayıtlı Jirki aşireti ileri gelenlerinden Cindi Aydemir'in oğlu Sipan Aydemir'in 3 gün 3 gece süren düğününde renkli görüntüler oluşturdu. Bir zamanlar PKK'lı teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdıkları ve lojistik merkezi olarak kullandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağının eteklerinde ay yıldızlı Türk bayrağı altında dillere destan bir düğün gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen dağ köylerinde artık huzur hakim olurken ilk defa Kato Dağında düğün resimleri çekmek isteyen Sipan Aydemir ve Berivan Aydemir Kato manzarasında mutluluk pozları verdi.

Ülke dışından çok sayıda davetli katıldı

Ülke dışından Fransa, Belçika, İsviçre, Irak ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin bir çok yerinden binlerce vatandaş düğüne katıldı. Düğüne katılan aşiret üyeleri Sipan ve Berivan çifti için takı yarışına girdi. Damada toplamda 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Damadın babası Cindi Aydemir ise aşiretlere yakışır bir hazırlık yaparak 60 koyun ve 3 ton pirinçle dev kazanlarda yemekler pişirdi. Dillere destan düğünde 170 bin TL masraf yapıldı.

Kato'da ilk defa düğün fotoğrafları çekildi

PKK'lı teröristlerden arındırılan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağının eteklerinde manzarada düğün fotoğrafları çeken damat Sipan Aydemir ilk burada düğün fotoğraflarının çekildiğini söyledi. Aydemir, "Yıllardır bölgemizde huzur yoktu. Çok şükür şimdi her tarafa gidebiliyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm eş dost akrabalarıma çok teşekkür ederim. Bana 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Önemli olan maddiyat değildi, bizim için önemli olan huzur ve kardeşlik içinde çekilen halaylardı" dedi.

Devlete bağlılığıyla bilinen Jirki aşiretine mensup ailenin düğünlerinde ise ay yıldızlı Türk bayrağı altında uzun halay kuyrukları oluştu. Halay zincirleri drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA