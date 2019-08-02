Şırnak kırsalında hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Uludere kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Uludere kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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