Şırnak kırsalında hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA