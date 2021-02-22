Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Sinop'ta Vergi Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Defterdar Günaydın, burada yaptığı konuşmada, Sinop'ta geride kalan 2020 yılında 14 bin 130 mükellefin vergi borçlarını yapılandırdığını söyledi.

Yapılandırılan vergi borçlarının tamamının 106 milyon lira olduğunu vurgulayan Günaydın, 'Defterdarlık olarak içinde bulunduğumuz yılda da kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadeleye ve denetimlerimize devam edeceğiz. Şeffaf yönetim anlayışını il düzeyinde yerine getirme hayreti ve çabası içinde olacağız." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven