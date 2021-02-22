Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi

22.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:20
Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Sinop'ta Vergi Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Sinop'ta Vergi Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Defterdar Günaydın, burada yaptığı konuşmada, Sinop'ta geride kalan 2020 yılında 14 bin 130 mükellefin vergi borçlarını yapılandırdığını söyledi.

Yapılandırılan vergi borçlarının tamamının 106 milyon lira olduğunu vurgulayan Günaydın, 'Defterdarlık olarak içinde bulunduğumuz yılda da kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadeleye ve denetimlerimize devam edeceğiz. Şeffaf yönetim anlayışını il düzeyinde yerine getirme hayreti ve çabası içinde olacağız." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder İrem Derici Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta Vergi Haftası nedeniyle tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:22:00. #1.16#
title