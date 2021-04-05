Sinop'ta düştüğü uçurumda 4 gün mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Sinop'ta düştüğü uçurumda 4 gün mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta düştüğü uçurumda 4 gün mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sinop'ta uçuruma düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta uçuruma düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Erfelek ilçesine bağlı Sarıboğan köyünde yaşayan Cengiz Baş'a ait köpek 4 gün önce evin önünden kayboldu.

Aramalarına rağmen köpeğini bulamayan Baş, bir süre sonra ormanlık alandan havlama sesi duydu.

Yakınlarıyla sesin geldiği bölgeye giden Baş, köpeğinin uçuruma düşerek mahsur kaldığını gördü.

Baş, bunun üzerine AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler köpeği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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