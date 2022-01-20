KAYSERİ (İHA) - Sinop lezzetleri Ankara' ya geldi

Sinop mantısından Kayseri mantısına meydan okuma

Halime Şahin, "Biz kayseri mantısıyla yarışmıyoruz bile"

ANKARA - Ankara'da düzenlenen 1. Sinop Günleri'nde, kestane baklavasından Sinop mantısına, sırık kebabından, incir uyutmasına kadar birçok lezzet yoğun ilgi gördü.

Ankara Altınpark'ta 1. Sinop Günleri düzenlendi. 4 gün sürecek etkinlik Sinop kültürüne ait davul zurna oyunu, tatlıları ve yemekleri ile ziyaretçilerini beklerken, etkinlik ilk günden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte kollarını sıvayıp ocağın başına geçen Halime Şahin, kestane böreği de denilen yöreye özgü baklavayı hem yaptı hem de tanıttı. Şahin, "Bu kestane baklavası bizim için çok özel. Türkiye'de ilk defa şekersiz baklava olarak tescillendi. Kestane baklavamızın içinde kesinlikle şeker yok. Baklava diyoruz çünkü bal ve pekmezle tatlandırıyoruz. Tamamen doğal ve organik ir baklava. Daha önce de üç defa altın madalya kazandı. Sinop deyince akıllara kestane baklavası, Sinop mantısı biz kulak aşı diyoruz. Kebabı, davulu, zurnası incir uyutması gelir. Son yıllarda özellikle Sinop mantımız destan yazmaya devam ediyor. Sinoplular olarak biz mantıda da çok iddialıyız. Çünkü mantımızın tadıyla görüntüsüyle lezzet şöleni yaşatıyoruz herkese" diye konuştu.

Sinop mantısının Kayseri mantısından farkını anlatan Halime Şahin, "Kayseri mantısından o kadar çok farkı var ki, biz kayseri mantısıyla yarışmıyoruz bile. Baharat yok bizde bol bol lezzet var, bol bol et var. Dünyada 160' tan fazla mantı çeşidi var ama cevizle servis yapılan sadece Sinop mantısıdır" dedi.

Sinop günleri kapsamında mantı yeme yarışması da düzenlendi. Düzenlenen yarışmada vatandaşlar eğlenceli bir rekabete girerken aynı zamanda bir lezzet şöleni de yaşandı. Yarışmada birinci olan Adnan Çıkrıkçıoğlu, "Bende çok birincilik var, fark eden bir şey olmadı" şeklinde konuştu.