Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
07.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:05
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.
(Ahmet Arslan - İsmet Biçen/İHA)
Kaynak: İHA