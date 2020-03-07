Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.

07.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:05
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.

Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve 'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.

(Ahmet Arslan - İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA

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