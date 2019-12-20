: Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi

20.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:25

İzmir'de sinekliğin yerinden çıkması sonucu apartmanın 4. katındaki penceden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Helin Uztemur'un cenazesi toprağa verildi.

Karabağlar ilçesindeki evin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin naaşı, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Minik Helin'in naaşı, aynı ilçedeki Uzundere Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tırazlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye anne Nadide, baba Cumali Uztemur ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bebeğinin tabutuna sarılan anne Nadide Uztemur, "Annem, canım yavrum, ağlamayacağım annem ama bekle, senin yanına geleceğim, ben seni bırakmayacağım kızım." diyerek gözyaşı döktü.

Olay

Karabağlar ilçesinde dün bir yaşındaki Helin Uztemur, Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katında dayandığı pencerenin sinekliğinin yerinden çıkması sonucu beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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