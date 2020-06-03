Sincan Belediyesinden "akıllı iletişim yönetim sistemi" eğitimi
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Sincan Belediyesinden "akıllı iletişim yönetim sistemi" eğitimi

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına önemli çalışmalar yürüten Sincan Belediyesi, deneyimlerini farklı kurumlarla paylaşıyor.

Sincan Belediyesinden
03.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:58

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına önemli çalışmalar yürüten Sincan Belediyesi, deneyimlerini farklı kurumlarla paylaşıyor. "Akıllı İletişim Yönetim Sistemi" ile vatandaşa hizmet yolunda çığır açan Sincan Belediyesi, programa ilişkin deneyimini talep eden kurumlarla paylaşıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede olağanüstü bir hizmet ve hijyen seferberliği başlatan, normalleşme döneminde de çalışmalarını aksatmadan devam ettiren Sincan Belediyesi, teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor ve bunu vatandaşa hizmet yolunda kullanıyor. "Akıllı İletişim Yönetim Sistemi" ulakBEL, vatandaşların istek ve taleplerinin koordineli bir şekilde toplanıp, hizmetin bütüncül bir şekilde aksamadan icra edilmesi için uygulamaya konulan, tüm iletişim kanallarının yönetilebileceği bir yazılım. Sincan Belediyesi de hizmetlerinde söz konusu programı kullanıyor, talep eden kurumlara da deneyimlerini anlatıyor.

2 Haziran'da Sincan Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda programın detaylarını ve işleyişini öğrenmek isteyen bir kurumla toplantı yapıldı. Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, programın işleyişi, diğer programlarla ve sosyal medya ile entegrasyonu hakkında detaylı bir sunum yaptı. İşleyiş, bilgi verilen kurum yetkilileri tarafından canlı olarak incelendi. Bilgi İşlem Müdürü Abdüllatif Erkaya, Çağrı Merkezi Şefi Ramazan Koç ve diğer çalışanlar misafirlerin sorularını yanıtladı. Programın sistemsel ve yazılımsal boyutları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kurum yetkililerini makamında ağırladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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