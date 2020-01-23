Simav'da geçen yıl 827 işletmede gıda denetimi yapıldı

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:12

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 827 işletmede gıda denetimleri yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımı amacıyla denetlemeler yaptıklarını söyledi.

Gıda imalathaneleri, yemekhaneler, gıda satışı yapılan iş yerleri ve okul kantinlerinin denetimlere tabi tutulduğunu belirten Tokdemir, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde iş yeri temizliği ve hijyeni, çalışanların temizliği ve hijyen kurallarına uyumu, kullanılan gıdaların mevzuata uygun olması, malzemelerin sağlık koşullarına uygun depolanması ve sağlığa aykırı malzeme kullanılmaması, taklit, tağşiş ve hile yapılmaması gibi pek çok hususa dikkat edilmektedir."

Tokdemir, 2019 yılında denetlenen 827 işletme içinden mevzuata aykırı faaliyet gösteren 15 gıda işletmesine 36 bin 379 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Kaynak: AA