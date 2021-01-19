Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
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Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:08

Silivri'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kişi, silahla yaralandı.

Silivri'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kişi, silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U'dan tezgahtaki altınları istedi.

Şüphelinin tezgahtaki altınları boşalttığı sırada silahını alan Serdar U, soyguncuya ateş eti.

Ağır yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

İş yeri sahibi Serdar U. da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
Kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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