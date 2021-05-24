Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası
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Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası

Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası
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Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Çiftin sosyal medyadan birbirini takip etmesi de iddiaları güçlendirmişti. Oyuncu İlker Kaleli'nin Sıla'nın Bodrum'daki evinde görüntülenmesiyle iddialar doğrulandı.

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özel hayatları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan çifttin aşklarını kanıtlayan bir görüntü gündeme geldi.

PANİKLEYEREK EVE KAÇTI

Sıla'nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, bu evde 1 aydır tatilde. Kaleli, görüntü alınmaması için çitlerle çevrilen bahçede görüntülendi. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, evden dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
Aşk iddiaları doğru çıktı! İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun evinde görüntülendi
Doğruluk Kontrolü
Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası
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Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

Çiftin sosyal medyadan birbirini takip etmesi de iddiaları güçlendirmişti.

Oyuncu İlker Kaleli'nin Sıla'nın Bodrum'daki evinde görüntülenmesiyle iddialar doğrulandı.

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Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı iddiası - Haberler Magazin
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