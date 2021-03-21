Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı
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Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı

21.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:39
Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı

Zonguldak'ta yapılan korona virüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu'da jandarma ekiplerine yakalandı.

Zonguldak'ta yapılan korona virüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu'da jandarma ekiplerine yakalandı. Karantina ihlalinden para cezası kesilen aile yurda yerleştirildi.

Zonguldak'ta ikamet eden ailenin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanan aile, bir süre sonra evlerinde sıkılınca Zonguldak'tan bindikleri özel araç ile sahil boyunca Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldi. Burada Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlere takılan aile, sorgulanan HES kodunda pozitif oldukları ve karantina olmaları gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlemde uygulandı. - KASTAMONU

Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı
Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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