Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için Siirt'ten gelen genç de katıldı.

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için Siirt'ten gelen genç de katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 535'inci gününde devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Erdal Şeflek, 27 yıl önce 8 yaşındayken memleketinden PKK'lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Ekrem için oturma eylemine dahil oldu.

Şeflek gazetecilere, ağabeyinin 1994 yılında çobanla hayvan otlatırken kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin yaklaşık 400 hayvanı orada öldürdüğünü, ağabeyini de kaçırdığını anlatan Şeflek, "Ağabeyimin en büyük hayali asker olmaktı. En son fotoğrafı da asker ağabeyleriyle çektirdiği fotoğraftır." dedi.

Şeflek, "Eyleme devam etmeye kararlıyım. Ağabeyim gelene kadar eyleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, oturma eylemi yapan aileler, üzerinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğrafının bulunduğu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı afişi HDP il binasına astı.

Aileler ayrıca şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak terör örgütü aleyhine slogan attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı