Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

18.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:28
Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için Siirt'ten gelen genç de katıldı.

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için Siirt'ten gelen genç de katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 535'inci gününde devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Erdal Şeflek, 27 yıl önce 8 yaşındayken memleketinden PKK'lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Ekrem için oturma eylemine dahil oldu.

Şeflek gazetecilere, ağabeyinin 1994 yılında çobanla hayvan otlatırken kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin yaklaşık 400 hayvanı orada öldürdüğünü, ağabeyini de kaçırdığını anlatan Şeflek, "Ağabeyimin en büyük hayali asker olmaktı. En son fotoğrafı da asker ağabeyleriyle çektirdiği fotoğraftır." dedi.

Şeflek, "Eyleme devam etmeye kararlıyım. Ağabeyim gelene kadar eyleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, oturma eylemi yapan aileler, üzerinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğrafının bulunduğu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı afişi HDP il binasına astı.

Aileler ayrıca şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak terör örgütü aleyhine slogan attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Emina Jahovic Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'ten 8 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:36:44. #1.14#
title