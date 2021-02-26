Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak çinko izabe tesisi inşaatında sona gelindi

Siirt'te yapımı devam eden ve tamamlandığında 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, beraberinde şirketin yönetim kurulu başkanı Fikret Baydarman ile Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak tesiste incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Aktay, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici rol üstleneceğini söyledi.

Tesisin yapımında 200 kişinin çalıştığını ve inşaatın önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Aktay, "Bu yatırım sadece Siirt için değil bölgesel kalkınma için de çok önemli bir yatırımdı. Duyurduğumuz işçi ilanıyla ilk etapta 300 ila 350 kişilik istihdam için şu ana kadar 5 bin 500 müracaat var. Bu üzücüdür. Çünkü bölgemizin istihdam açlığının ne kadar büyük boyuta vardığını gösteriyor." diye konuştu.

"Siirt refahı ve kalkınmayı hak ediyor"

Aktay, çinkodan farklı üretim alanlarının da olacağı tesiste nitelikli kalifiye eleman istihdam edileceğini, buradaki girişimin bir anahtar görevi görerek farklı yatırımları da buraya çekeceğini anlattı.

Kentte Türk-Katar ortaklığıyla Sülfürik Asit Üretim Tesisi'nin de kurulacağını anımsatan Aktay, şöyle konuştu:

"Firma, bu yatırımı Siirt'e getirerek kalkınmayı her alana yayma düşüncesindedir. Ülkenin değişik yerlerindeki kalkınma farklarını Türkiye için ciddi bir problem olarak görüyoruz. Türkiye'nin farklı bölgeleri arasındaki istihdam farklarının giderilmesi için de adımların atılmasını bekliyoruz. Bu yatırımı bir fabrika olarak görmeyin, bu anahtardır. Firma bu yatırımlarla sınırlı kalmayacak başka yatırımları da buraya çekecek. Burada çinkodan farklı mamuller üretilecek. Başka yatırım ve fabrikaların da buralara gelip yatırım yapacağı ortaya çıkmış durumda. Ayrıca OSB bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek hale gelmemiştir. Biz burayı aldığımız zaman buralar boştu, inşallah önümüzdeki dönemlerde OSB'nin genişletilmesi ya da yeni bir OSB'nin yapılmasından bahsedecek duruma gelmiş olacağız. Burada istihdam edilecek personel için 5 bin 500 dolayındaki müracaatın ilerleyen zamanda artmasını da bekliyoruz. Siirt, refahı ve kalkınmayı hak ediyor. Mart ayının sonunda alacağımız personelden sonra nisan ayının başı itibarıyla istihdama başlayacağız."

"Artık önümüzde terör diye bir sorun yok"

Aktay, tesisin haziran ayında faaliyete girmesini planladıklarını belirterek, bölgenin artık yatırımcı için çok güvenli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine değinen Aktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin artık her tarafı her türlü yatırım yapmaya elverişli duruma geldi. Artık önümüzde terör diye bir sorun yok. Düşünün yatırımcı biri gelip Siirt'te hem de Hakkari'deki madenleri hesaba katarak oradaki madenlerin işletmesine dayalı bir yatırımı göze alıyor. Böyle bir sorun da hissetmiyor. Böyle bir sorun hissedecek ortam da kalmamıştır. Türkiye, yatırım yapılabilir bir ülkedir. Risk almadan yatırım olmaz. Bizim iş dünyamızın biraz daha yatırımcı ve sanayici olmaya yönelmesinde büyük bir fayda var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık