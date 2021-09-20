Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası - Haberler Ekonomi
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Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Ekonomi
Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

İzmir'de ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcıların, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokladığı iddia edildi. Yaklaşık 600'e yakın aracı park halinde görenler fırsatçılık yapıldığını öne sürerken iddiaların odağındaki firma yetkilisi ise, 'stokçuluk' yapmadıklarını ve arazideki araçları kiraladıklarını savundu. Honda'dan yapılan açıklamada ise, "Görüntüleri çeken ve yayanlar hakkında hukuki yollara başvurma hakkımız saklı" denildi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 Ağustos'ta sıfır otomobillere Ötv indirimi yapıldı. 0 kilometre otomobillerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşanırken, bu rakamların bayilerdeki araç satışlarına yansıtılmadığı öne sürüldü. Bu şikayetler üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu bayiler için denetim talimatı verdi. Müfettişlerin görev aldığı denetimler sürerken, sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüyle yeni bir iddia gündeme geldi.

Araç satın almak için gittikleri bir otomobil bayisinde kendilerine stokta araç kalmadığının söylenmesi üzerine aynı firmaya ait olduğunu iddia ettikleri yüzlerce otomobilin yer aldığı videoyu paylaşarak, 'stokçuluk' yapıldığı öne sürüldü.

Telle çevrili arazide bulunan araçların sıfır olduğu iddia edildi. Söz konusu firmanın aksesuar departmanında satış sorumlusu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Yıldız (34), "Bu araçlar stoklu ancak filoya ait. Kiralama departmanına ait, operasyonel kiralama için ayrılmış araçlar. Ben istesem bile bu araçları 2 yıl içinde perakende olarak müşteriye satamam. İstenirse araçların şase numaralarını da verebilirim. 600'e yakın araç var. Kiralayamadığımız için bu araçları arazide tutuyoruz. Kiralayabilsek bizim için daha iyi olacak" dedi.

Alandaki araçları kanunen satamadıklarını söyleyen Yıldız, "Engelli araçlarını düşünün. Yasa gereği satın alan arkadaş 5 yıl satamıyor. Kiralamada da öyle. Bu araçlar 2 yıl satılamıyor. 2 yıl boyunca kiralamadığın araç, stok maliyeti oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Birçok büyük firmaya filo araç kiraladıklarını kaydeden Orhan Yıldız, "Sosyal medyada dönen paylaşımlar var. Yüzde 50, ÖTV indirimi olan araçlar var. ÖTV'si yüzde 80'den 50'ye düşen otomobiller bulunuyor. Bu otomobilleri de onlardan zannediyorlar. Burada bulunan otomobillerin birçoğu yüzde 80 ÖTV'li araç. Çoğu indirimi olmayan araç. Sosyal medya paylaşımları gördük. Tepkileri görünce şaşırdık. Ama yanlış anlaşılma" dedi.

Ülke genelinde stokçuluk yapıldığı iddialarının gerçekçi olmadığını belirten Yıldız, piyasada az sayıda araç bulunduğunu belirterek, "Üretim durmak üzere, otomobil fabrikaları taşınıyor, devlet ÖTV'yi de bir anda geriye çekince talep de inanılmaz arttı. Bu inanılmaz talep sonrası mevcut stoklardaki araçlar kısa sürede tükendi" diye konuştu.

Honda, bir sosyal medya paylaşımı üzerine yapılan yorumlar ve haberler hakkında açıklama yayınladı. Şirketten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlarda bulunulduğu belirtilerek, resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğu kaydedildi. Açıklamada, şirketin, otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hakim olunmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşım, haber ve yorumları üzüntüyle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Ekonomi Haberleri
Honda'dan sosyal medya kaynaklı haberler hakkında açıklama

Honda'dan sosyal medya kaynaklı haberler hakkında açıklama

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