Sıfır Bir Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Adanalı çete lideri Savaş, yanında yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte yaşadığı gayrimeşru hayatı geride bırakıp yeni kimlikleriyle İzmir’e yerleşmiş ve bir oto yıkamacı açmışlardır. Adana’da işlerin ve mahallenin başında bıraktıkları Cengolar, hatırı sayılır abiler olma yolunda ilerlemektedirler. Üç arkadaş gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük bir kız çocuğu olan Melek, peşindeki adamlardan kaçıp oto yıkamaya sığınana dek.

Yönetmen: Kadri Beran Taşkın

Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci, Mehmet Elmas 1

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Sıfır Bir

Yapımcı Firma: Sıfır Bir Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com