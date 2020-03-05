Sıfır Bir Filmi
Sıfır Bir filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sıfır Bir filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Adanalı çete lideri Savaş, yanında yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte yaşadığı gayrimeşru hayatı geride bırakıp yeni kimlikleriyle İzmir’e yerleşmiş ve bir oto yıkamacı açmışlardır. Adana’da işlerin ve mahallenin başında bıraktıkları Cengolar, hatırı sayılır abiler olma yolunda ilerlemektedirler. Üç arkadaş gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük bir kız çocuğu olan Melek, peşindeki adamlardan kaçıp oto yıkamaya sığınana dek.
Yönetmen: Kadri Beran Taşkın
Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci, Mehmet Elmas 1
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sıfır Bir
Yapımcı Firma: Sıfır Bir Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.01.2020
Sıfır Bir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com