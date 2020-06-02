Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı
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Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.

Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı
02.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:49

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.

Muratlı'da aşırı yağış nedeniyle araç trafiği aksadı. Caddeler ve sokaklar göle dönüştü. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Özellikle kent merkezinde akşamüstü saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmurda ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar, saçakların altına kaçtı. Bazı vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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