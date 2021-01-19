Şiddeti araştıran akademisyenlerin çalışmaları kitapta toplandı

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 12 akademisyen, şiddeti tanımlayan ve mağdurların neler yapması gerektiğini anlatan kitap yazdı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Urhan öncülüğünde bir araya gelen akademisyenler, uzmanlık alanlarına göre şiddeti tanımladı.

Akademisyenlerin düşünceleri ve değerlendirmeleri "Şiddet: Tanımadığın düşmanı yenemezsin" adı verilen kitapta toplandı.

Doç. Dr. Ayşad Güdekli, AA muhabirine, yaşanan şiddet olaylarına karşı duyarsız kalmamak ve akademisyenler olarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Akademisyenlerin şiddete yönelik detayları kendi araştırmaları doğrultusunda değerlendirdikleri bilgilerin yer aldığı kitabın önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Güdekli, "Şiddetin tarihinden toplumsal, sosyolojik, psikolojik ve hukuki boyutuna dair akademik çalışmalar bu kitapta toplandı. Şiddet ile mücadele edebilmek için şiddeti ve nedenlerini daha iyi tanımak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Şiddet ile daha etkin mücadele edebilmek için daha çok araştırmak, yazmak ve konuşmak gerekiyor." diyen Güdekli, "İnsanlarımızın da bu anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu kitap herhangi bir şekilde şiddete maruz kalan bireylere de kılavuz niteliğinde. Çünkü içinde hukuksal anlamda haklarımız, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin bilgiler de içeriyor." şeklinde konuştu.

"Şiddeti tanısın, bilinçlensin istiyoruz"

Doç. Dr. Bahar Urhan da şiddetle mücadelede toplumun bilinçlenmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bilgi insanın en büyük silahıdır. Şiddetin sadece fiziksel boyutuyla değil, ruh ve zihin boyutuyla da değerlendirilmesi gerekir. Fark yaratacağımıza inanıyoruz. Halihazırda olan farkındalığı aksiyona nasıl dönüştürebiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. İnsanlara bu anlamda rehberlik yapmak istiyoruz. Herkes şiddetin ne olduğunu bilsin, tanısın, anlasın istiyoruz. Şiddet zannetmediği şeylerin şiddet olduğunun farkına varsın ve bilinçlenerek reddetsin istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci