Şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da Meral C., kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darp edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Meral C., eşi Halil C. ile aynı iş yerinde çay içmesi şartıyla uzlaştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Meral C., iş yerinde çalışma arkadaşı ile kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Halil C. ile tartıştı. Bu sırada eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Meral C., hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Halil C. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamanın uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı, Halil C. ve Meral C. ile görüştü. Meral C., eşinin kendisini iş yerine götürerek birlikte çay içmeleri durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Halil C. ise olayların çok yeni olduğunu ve 1 ay sonra eşini iş yerine götürüp çay içebileceklerini ifade etti. Taraflar 1 ay sonra iş yerinde çay içme şartıyla uzlaştı.