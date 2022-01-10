Şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı - Haberler
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Şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı

Şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da Meral C., kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darp edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da Meral C., kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darp edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Meral C., eşi Halil C. ile aynı iş yerinde çay içmesi şartıyla uzlaştı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Meral C., iş yerinde çalışma arkadaşı ile kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Halil C. ile tartıştı. Bu sırada eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Meral C., hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Halil C. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamanın uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırmacı, Halil C. ve Meral C. ile görüştü. Meral C., eşinin kendisini iş yerine götürerek birlikte çay içmeleri durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Halil C. ise olayların çok yeni olduğunu ve 1 ay sonra eşini iş yerine götürüp çay içebileceklerini ifade etti. Taraflar 1 ay sonra iş yerinde çay içme şartıyla uzlaştı.

2021'DE 226 BİN 319 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI

Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu kapsamında etkin hale getirdiği uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Ceza hukuku uyuşmazlıklarında uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın olarak uygulanıyor. Uygulamanın başladığı günden bugüne 1 milyon 346 bin 585 uzlaşmaya tabi dosyadan 1 milyon 116 bin 346'sı tarafların el sıkışıp, anlaşması ile sonuçlandı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı ise yüzde 83 oldu. 2021 yılında ise uzlaşma müzakereleri tamamlanan 268 bin 789 dosyadan 226 bin 319'unda taraflar anlaştı. Yıl boyunca uzlaştırma müessesinin başarı oranı yüzde 84'e ulaştı. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar, suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlıca telafi ediyor.


Şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı

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Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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