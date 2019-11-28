SİBER GÜVENLİK LİSESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

28.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:10

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Bir Meslek Alanı Olarak Siber Güvenlik Çalıştayı" bugün Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası'nda başladı. Çalıştayda, yakında açılması planlanan "Siber Güvenlik Lisesi" için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Çalışma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın destekleri ile yürütülecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Bir Meslek Alanı Olarak Siber Güvenlik Çalıştayı" Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası'nda başladı. 2 gün sürecek çalıştayın ilk gününde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın çalışmalarına destek verdiği "Siber Güvenlik Lisesi" hakkında da bilgi verildi. Çalıştayda Türkiye'deki pek çok üniversiteden akademisyenler, kamu kuruluşlarından temsilciler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı."SİBER GÜVENLİK LİSESİ AÇMA NOKTASINDA BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Öncelikle Siber güvenliği bir meslek alanı olarak ele almaya çalıştığımız bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. MEB 'in Meslek Eğitim Genel Müdürlüğü kapsamındaki çalışmalarında özellikle farklı ve özgün alanlarda sektör ve işbirlikleri giderek artıyor. Bu kapsamda da özellikle siber güvenlik alanında meslek elemanı yetiştirme noktasında temel bir ihtiyaç var. Belki dünyadaki tüm ülkelerin de gündeminde şu anda. Ama ülkemizde bu kadar genç nüfusa sahip bir ülke olarak, dünya genelindeki bu gelişmelerin dışında kalması mümkün değil tabi ki. Günümüzdeki var olan silah savaşlarının yerini siber savaşlarının alması, veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak şirket sırlarının, bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bu dönemin mutlaka kendi içerisinde yeterlilikleri geliştirmesi gerekiyordu. Biz de meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak hatta buradaki çalıştay sonuçlarına göre bir siber güvenlik lisesi açma noktasında bir çaba içerisindeyiz. Bu bizzat MEB'in yön verdiği de bir çalışma. Bu kapsamda bugün ortaya çıkaracağımız ve yarın ele alacağımız temel konular ile 2023 vizyon belgemizin de ışığında var olan ilkokuldan başlayarak, siber güvenliğin, sosyal medya kullanımının çocuklar için tehdit eden veya fırsata dönüşebilen medyanın, iletişim ve dijital dönemin bulgularını doğru kullanıp doğru yönlendirebileceğimiz bir çalışma yapmak istedik. Bu konunun özellikle temel çıktısının siber güvenlik alanına sahip bir lise oluşturulması olacak. Umarım sonuçları çok yönlü olarak değerlendirilir. Savunma sanayimizin, Emniyet Müdürlüğümüzün, Sivil Savunma Üniversitemizin, Üniversitelerimizin katkıları çok büyüktü burada. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın da çok önemli destekleri ile çalışma yürüyecek. Ben sonuçlarının ülkemiz için, eğitim sistemimiz için çok önemli neticeler doğuracağına inanıyorum" dedi.

BİR MESLEK ALANI OLARAK SİBER GÜVENLİK Lisenin eğitim sistemi ile ilgili detayların net olarak çalıştay sonrasında belirleneceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, "Özellikle siber güvenlik alanında çocuklarımızın genç yaşta, çocukluk çağlarından itibaren farkındalıklarının artırılmasını sağlayan hem de siber güvenlik alanında Türkiye'deki çalışmaların lise düzeyinden yayılır şekilde hareket almasını sağlayan çok önemli bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Özellikle şundan bahsetmek isterim, MEB'in Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün çok yönlü çalışmaları var. Bu alanda özellikle mesleki ve teknik eğitim alanında, öğrencilerin meslek sahibi olması açısından Meslek Eğitim Genel Müdürlüğümüzün zaten bundan önce de çok değerli çalışmaları vardı. Siber güvenlik çalışmalarımızın MEB çerçevesinde çok fazla artmaya başlaması ile birlikte böyle bir lisenin de kurulması gündeme geldi. Zaten çalıştayımızın ismine baktığınızda 'Bir meslek alanı olarak siber güvenlik' Algılamak ve anlamak, belki de masaya yatırmak üzere bugün buradayız. Bugün buradan çıkan sonuçlar ve Milli Eğitim Müdürümüzün üst düzey yöneticiler ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde sahadan, sektörden, bu alandan, emniyet teşkilatından ve üniversite hocalarımız ile bu alanda kurgulanacak olan bir okul çalışmasının alt yapısı, çalışmanın hangi dersleri, kriterleri içereceği de bu çalıştayda gündeme gelecek. Daha sonra bu kurul, akademisyenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlerimiz, üst düzey yetkililerimiz ile bir araya gelecekler ve böyle bir lisenin temellerini de atmaya başlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI MANADA BİR EĞİTİM SİSTEMİ UYGULAYACAĞIZ" Siber güvenlik lisesinin uluslararası platforma hakim bir okul olacağını vurgulayan Gür, "Buradan şunu söylemek isterim. 2017'den beri zaten okullarımızda bilişim teknolojileri alanımız var ve bu alan altında şu anda hali hazırda ağ işletmenliği ve siber güvenlik diye bir dalımız var. Ama bu çalışmalarımızın, yaptığımız çalışmaların biraz daha siber güvenliğin tek başına bir alan olarak bir okulda konuşlandırılması ve tek başına bütün yönleri ile ele alınması gibi bunlar gündeme gelince, böyle bir okul kurulması da gündeme gelmiş oldu. Bu okulun Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulması öngörülüyor. Şu anda okulun hangi şartlarda nasıl öğrenci kabul edeceği, hangi kriterlerde öğrencilerin bu okula gelmesi gerektiği, hazırlık+4 yıl mı yoksa sürekli yabancı dillerin olduğu bir okul mu olacağını. Biliyorsunuz global dünyaya baktığımızda teknolojik açılımların dünyada çok etkin hal aldığını görüyoruz. Bunun içinde de yazılımlar geliyor. Tabii, uluslararası platforma hakim, yabancı dil becerisine sahip öğrencilerin de bu liselerde okumasını ya da eğitim almasını öngörüyoruz. Uluslararası manada bir eğitim sistemi içerisinde uygulamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde siber güvenlik lisemizin nerede konuşlandırılacağı, hangi partnerler ile birlikte açılacağı, öğrencilerin alım şeklinin nasıl olacağı gibi konular da yine bu çalıştayda konuşulduktan sonra büyüklerimize arz edilecek. Yine onların onay ve kararları ile de önümüzdeki dönemde böyle bir hareketliliğimiz olacak. Siber alemin çok etkin olduğu bir dünyada bu alanda öğrencileri lise çağından itibaren yetişmeye başlıyor olması da ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından da son derece önemli" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü: ----------------------- -İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı ile röp.-İl Miilli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ile röp. -Genel ve detay

Kaynak: DHA

- İstanbul