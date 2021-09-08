SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.

Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden, antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı.

Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.

Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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