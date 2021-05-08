Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedo'dan Şeyma'ya özel jet!
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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedo'dan Şeyma'ya özel jet!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedo'dan Şeyma'ya özel jet!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nisan ayını Bali'de tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı bulunduğu adadan başka bir adaya geçmek isteyince, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı.

Nisan ayını Bali'de tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı bulunduğu adadan başka bir adaya geçmek isteyince, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı. Alsaloussi özel jet bulamayınca, bir yolcu uçağını kiraladı. 

Şeyma Subaşı sevgilisinin yaptığı jesti paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı, Alsaloussi'nin kendileri için özel jet kiralamak istediğini, ancak jet bulamayınca bir yolcu uçağını kapattığını açıkladı.

ŞİMDİ DE ÖZEL JET

Hakkındaki eleştirilere "Ben değerliyim" diyerek yanıt veren Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

Özel jete binerken poz veren Subaşı, fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Subaşı, kucağında bir demet kırmızı gül ile fotoğrafını da "Seni seviyorum Meedo" notuyla yayınladı. 

Kaynak: Hürriyet

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
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