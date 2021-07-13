Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı
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Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı

Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Tavas ilçesinde seyir halinde olan otomobilin öndeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde seyir halinde olan otomobilin öndeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem M. idaresindeki 20 HU 606 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyreden Hüseyin T. İdaresindeki 45 AAL 331 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Toyota marka araçta bulunan Hatice M. ile Rabia H.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazı otomobil sürücüleri ise yara almadan atlattı. - DENİZLİ

Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı
Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı
Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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