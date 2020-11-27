Seyhan'da küçük üreticiye organik gübre desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Seyhan'da küçük üreticiye organik gübre desteği

27.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:49
Seyhan'da küçük üreticiye organik gübre desteği

Adana'nın Seyhan Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde elde edilen organik gübre, küçük üreticiye ücretsiz verilecek.

Adana'nın Seyhan Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde elde edilen organik gübre, küçük üreticiye ücretsiz verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla ilçeye kazandırılan 3 bin metre kare alan üzerine kurula 30 üniteli kapasiteli tesiste, pazar, park ve bahçe atıkları komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan tamamen kendi imkanlarıyla organik gübre haline getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, üretilen organik gübrenin Çukurova Üniversitesi'nde yapılan besin maddesi içerik analizinde özellikle karbon ve azot miktarının zengin olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi

İlerleyen süreçte, daha fazla organik gübre üretiminin yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Mevcut ekonomik ve sosyal sorunları aşabilmek için üretime yönelmemiz gerekiyor. Belediye olarak dikimevinde kıyafet, boya ve çiçek üretimi ile tasarruf ederek ihtiyaçlarımızı karşılarken, halkımızı da üretim konusunda teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz tesiste elde ettiğimiz gübreyi halkımızla paylaşacağız. Kompost üretimi hedeflenen miktara ulaştığında elde ettiğimiz gübreyi, başta küçük üreticilerle olmak üzere, kırsal alanda çalışma yürüten diğer belediyelerle de paylaşacağız."

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

İlgili Haberler

Kepez'de sera atıkları organik gübreye dönüştürülüyor
Kepez'de sera atıkları organik gübreye dönüştürülüyor
Çocuklara özel organik kumaşlı koleksiyon
Çocuklara özel organik kumaşlı koleksiyon
Beyoğlu Belediyesi 'organik atık toplama kampanyası' başlattı
Beyoğlu Belediyesi 'organik atık toplama kampanyası' başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Hande Erçel Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyhan'da küçük üreticiye organik gübre desteği - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 15:52:36. #1.15#
title