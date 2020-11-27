Seyhan'da küçük üreticiye organik gübre desteği

Adana'nın Seyhan Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde elde edilen organik gübre, küçük üreticiye ücretsiz verilecek.

Adana'nın Seyhan Belediyesi tarafından kurulan kompost üretim tesisinde elde edilen organik gübre, küçük üreticiye ücretsiz verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla ilçeye kazandırılan 3 bin metre kare alan üzerine kurula 30 üniteli kapasiteli tesiste, pazar, park ve bahçe atıkları komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan tamamen kendi imkanlarıyla organik gübre haline getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, üretilen organik gübrenin Çukurova Üniversitesi'nde yapılan besin maddesi içerik analizinde özellikle karbon ve azot miktarının zengin olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

İlerleyen süreçte, daha fazla organik gübre üretiminin yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Mevcut ekonomik ve sosyal sorunları aşabilmek için üretime yönelmemiz gerekiyor. Belediye olarak dikimevinde kıyafet, boya ve çiçek üretimi ile tasarruf ederek ihtiyaçlarımızı karşılarken, halkımızı da üretim konusunda teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz tesiste elde ettiğimiz gübreyi halkımızla paylaşacağız. Kompost üretimi hedeflenen miktara ulaştığında elde ettiğimiz gübreyi, başta küçük üreticilerle olmak üzere, kırsal alanda çalışma yürüten diğer belediyelerle de paylaşacağız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa