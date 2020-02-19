Seyhan Belediyesinden okula boya desteği
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Seyhan Belediyesinden okula boya desteği

Seyhan Belediyesi tarafından Kuyumcular Mahallesinde İlköğretim Okulunu boyandı.

19.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:58
Seyhan Belediyesinden okula boya desteği

tarafından Kuyumcular Mahallesinde İlköğretim Okulunu boyandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuyumcular Mahallesi muhtarı Aytaç Tok, mahalledeki ilköğretim okulunun fiziki olarak iyileştirilmesi için Seyhan Belediyesinden destek istedi.

Muhtar Tok'un talebi üzerine Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, okulun iç ve dış yüzeylerini boyadı.

Muhtar Tok, mahalle için taleplerinin yanı sıra okulun boyanması konusunda da kendilerine destek veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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