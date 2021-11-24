Sevgilisinin 2'nci kattan attığını iddia eden Safiye: Yaşamam mucize

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 6 ay önce hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü (24) 2'nci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbacak (32), 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu iddia eden Daşbacak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Gürbüz ise davacı olduğunu yineleyerek, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize" diye konuştu.

Olay, 22 Mayıs'ta, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki, Daşbacak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması sonucu otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanık Aytaç Süleyman Daşbacak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.