Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : 'Başkaları gibi ölmek istemiyorum'

"Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ı tanınmaz hale gelecek şekilde darp eden şüpheli Bülent Y. tutuklandı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın Yurttaş, kendisini döven kişinin 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yattığını belirterek, "Ben ölmek istemiyorum, yalvarıyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum" dedi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yurttaş, iddiaya göre eski sevgilisi Bülent Y., tarafından otomobiline bindirip, darbedildi. Yüzü tanınmayacak şekilde bayına kadar dövüldüğünü öne süren Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından Bülent Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Yurttaş'ın tanınmaz hale geldiğini gösteren fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.

Tekrar gözaltına alınıp tutuklandı

Olayın sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bülent Y. jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Arabadan atlayacaktım atlayamadım, defalarca kez vurdu"

Yaşadıklarının etkisinden halen kurtulamadığı görülen gözü yaşlı Beyza Yurttaş, kendisinin döven kişiyle kasım ayında tanıştığını söyledi. Yurttaş, "O kişinin evli olduğunu öğrendim ve bundan iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim, uzaklaştım. Geri geldiğimde o kişinin erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikayetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikayetçi oldum. Sonra buradan kaçmak istedim çünkü 'Ben seni burada yaşatmayacağım, Konaklı'da yürümeyeceksin' dediler. Küfürler ederek ölüm tehditleri savurdular. Ben de kaçacaktım, her yerde beni aramış. Gülşen diye bir kız beni aradı, 'Abla gitmeden son bir kez göreyim' dedi. Ben de ona konum attım, bir baktım araba yaklaştı o an öleceğimi hissettim. Arabaya aldı, ön koltuğa oturttu, arabayı kilitledi sürmeye başladı. Arabadan atlayacaktım atlayamadım. Defalarca kez vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca kez onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. Arkadaşımı arayıp, üstümü çıkarmış elbisem vardı ama altımdakileri çıkarmış 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim. Sonra evimin önüne atmışlar. Bir tane elektrikçi bulmuş beni. Jandarma gelmiş. O an kanlar içerisindeyken bilincim yokken öleceğimi hissettim. Orada gerçekten ölebilirdim. Gerçekten ölmek de istemiyorum. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darp etmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu" dedi.

"15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi"

Önceden de şiddet görmesine rağmen korktuğu için ayrılamadığını öne süren Yurttaş, "Korktuğum için ayrılamadım. Çok korkuyorum çünkü çok güçlü. Sürekli sağ eliyle vuruyor ve aşırı güce sahip. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek" diye konuştu.

"Ben ölmek istemiyorum"

Kendisinden ayrılmak istediği için ona şiddet uyguladığını belirten Yurttaş şunları söyledi: "Ben kaçacaktım, Karadeniz'e gidecektim. Akşam olmasını bekledim. Ama araba yaklaştığında öleceğimi hissetmiştim. Arada durdu dövdü. Telefonumu atmışlar nereye attılar bilmiyorum. Beni öldü diye bırakmışlar. Arkadaki kız 'Ağabey yapma' dedi. 'Sus' dedi, küfür etti. Ona da elini kaldırdı. 'Tamam ağabey haklısın' dedi ve kız hiçbir şey yapamadı. Şu anda o kız da konuşmuyor. 'Ben bir şey görmedim. O dövmedi biz öyle aldık onu' diyor. Arabaya beni öyle aldıklarını söylüyorlar. Öyle alan bir insan beni hastaneye neden götürmedi. Baygın bir halde atıyorlar ve beni hastaneye götürmüyorlar. Madem yardım ettiniz beni evime kadar çıkarabilirdiniz. Yalan söylüyorlar. Kendisi yaptı. En azından hastaneye götürebilirlerdi. Öyle bulduğunuz bir kadını kim olsa hastaneye götürürdü. En azından evine çıkarırdı, yatağına yatırırdı. Ama beni baygın bir haldeyken başkası buluyor. Ben ölmek istemiyorum, yalvarıyorum. Ben gerçekten ölmek istemiyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum."

