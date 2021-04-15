Setur'un önceliği sağlık, güvenlik ve memnuniyet

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, şirket açısından en önemli konunun müşteri memnuniyeti olduğunu kaydederek, "Müşteri memnuniyeti oranımızı sektör ortalaması endeks değerinin de üzerine çıkararak yüzde 84,05'lik değer ile turizm müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirket olduk.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, şirket açısından en önemli konunun müşteri memnuniyeti olduğunu kaydederek, "Müşteri memnuniyeti oranımızı sektör ortalaması endeks değerinin de üzerine çıkararak yüzde 84,05'lik değer ile turizm müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirket olduk." ifadelerini kullandı.

Setur'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Temeller, şirket olarak yapılan her işin merkezine misafirlerin memnuniyetini, sağlığını ve güvenliğini koyduklarını vurgulayarak, "Pandemi süresince misafirlerimizin tüm ihtiyaç ve taleplerinde onlarla birlikte hareket etmeye özen gösterdik. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, ürünlerimizin içeriğini pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik. Misafirlerimiz ile ilişkilerimizi güçlendirerek, teknolojinin de yardımı ile ihtiyaçlarını doğru adresledik, tüm geri bildirimleri değerlendirdik. Bundan sonra da bizden hangi alanda olursa olsun hizmet alan tüm misafir ve müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olarak kendilerinden alacağımız geri bildirimlerle güncel gündemi belirleyerek, yüksek müşteri memnuniyetimizi devam ettirip, insan odaklı ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri memnuniyeti en yüksek şirket

Yaklaşan yaz sezonunda da müşterilerin en güvenli şekilde seyahat etmesine odaklandıklarını aktaran Temeller, "Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının yanına yılların getirdiği tecrübemizi ve sahadan aldığımız tüm güncel gelişmeleri de ekleyerek ortaya koyduğumuz bir öneri sıralamamız var. Ayrıca iptal ve iade talepleri konusunda da misafirlerimize kolaylıklar sunuyoruz. Misafirlerimize verdiğimiz güven, bağımsız araştırma şirketi SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiğimiz müşteri memnuniyeti araştırması* tarafından da belgelendi. Müşteri memnuniyeti oranımızı sektör ortalaması endeks değerinin de üzerine çıkararak yüzde 84,05'lik değer ile turizm müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirket olduk." bilgilerini verdi

Temeller, 2021 yılı stratejilerini pandemide değişen turizm dinamiklerine uygun şekilde geliştirdiklerini belirterek, "Sürekli değişen ve gelişen bu dönemde, dinamik ekibimiz ve sektördeki tecrübemiz ile değişikliklere adapte olmanın yanı sıra değişime katkı sağlayacak ve yeni dinamikler yaratacak projeler üretiyoruz. Teknoloji ve insan odaklı bir strateji izliyoruz. Biz bu süreçte tüm ürünlerimizi pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak satışa hazır hale getirdik. Yurt içi ve yurt dışı turlarımızı günümüz gerçeklerine göre yeniden oluşturduk." açıklamasını yaptı.

-"Satış kanallarında iyileştirmeler yaptık"

Salgın sürecinde hem kurumsal hem de bireysel online satış kanallarının hepsinin sistem alt yapılarında iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Temeller, şöyle devam etti:

"Ayrıca içerik bakımından da daha zengin hale getirdik. Müşterilerimize online rezervasyon sürecinde en iyi deneyimi yaşatmak pandemide daha da önem kazandı. Yurt dışı rezervasyonlarının normale döneceği günleri hedef alarak yurt dışı otel online rezervasyon sürecini de canlıya aldık. Setur olarak içinde bulunduğumuz döneme ayak uydurmak için sürekli değişim en önemli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Mavi yolculuk turları, farklı ihtiyaçları adresleyen gençlik turları, kişiye özel butik turlar ve SeturSelect ile yaptığımız yurt içi ve yurt dışı seyahatler 2021 yılı için bizi heyecanlandıran adımlarımızdan sadece birkaçı. 2020'de edindiğimiz tecrübe ile hizmette çok daha öne çıkacağımız aynı zamanda rezervasyon sayılarımızı 2019 yılına yaklaştıracağımız, sonbaharın da yüksek sezon hızında geçeceği güzel bir sezon bekliyoruz."

Önümüzdeki dönemde sektörde yaşanacak olası dönüşümü de değerlendiren Temeller, "Yurt dışı bireysel seyahatlerde gelecek dönemde butik seyahatlerin daha ön plana çıkacağı görüşündeyiz. Özellikle grup turlarında kişi sayılarının önümüzdeki birkaç yıl daha düşük sayılarda olacağını düşünüyoruz. Rehberli butik gruplar ön planda olacak. Yine bireysel seyahat pazarında da yılın ikinci yarısında ivmelenme bekliyoruz. Yurt içi turlarımızda da pandemi öncesinde başladığımız butik tarzda hizmetimizi genele taşıyan bir planlama yaptık. Yalnızca maske, mesafe ve temizlik değil, konaklama, ulaşım ve gezilen alanlarda da sıkı bir disiplin uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu