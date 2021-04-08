Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yunus Emre Karataş idaresindeki 07 DAE 78 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Cumalı Kavşağı'nda Yasin Aksoy'un kullandığı 42 CLK 68 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü Karataş, ekipler tarafından çıkarıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş'ın sol ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:49:09. #1.16#
title