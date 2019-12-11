Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:48

Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, madde, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığıyla ilgili konular değerlendirildi.

Toplantıda, önümüzdeki günlerde alt komisyon kurulmasına ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli sergilerin açılmasına karar verildi.

Toplantıya, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Arifcan Ürey ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA