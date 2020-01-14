Sergio Ramos'un Sevilla'ya Harika Volesi

14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19

2015-16 La Liga sezonu sırasında Real Madrid'in Sevilla'ya Estadio Sanchez Pizjuan'da konuk olduğu karşılaşmada kaptan Sergio Ramos korner vuruşunu harika bir vole vuruşuyla eski takımının ağlarıyla buluşturmuştu. Mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.