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Sergio Ramos'un Sevilla'ya Harika Volesi

2015-16 La Liga sezonu sırasında Real Madrid'in Sevilla'ya Estadio Sanchez Pizjuan'da konuk olduğu karşılaşmada kaptan Sergio Ramos korner vuruşunu harika bir vole vuruşuyla eski takımının ağlarıyla buluşturmuştu. Mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19

2015-16 sezonu sırasında 'in 'ya Estadio Sanchez Pizjuan'da konuk olduğu karşılaşmada kaptan korner vuruşunu harika bir vole vuruşuyla eski takımının ağlarıyla buluşturmuştu. Mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Kaynak: Dugout

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