07.08.2019 17:51

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 265 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 265,20 liradan, bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 767 liradan, 242 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246 liradan, bin 706 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 726 liradan, 853 liradan alınan Yarım Ziynet 863 liradan ve 427 liradan alınan Çeyrek Ziynet 432 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA