Şenol Güneş: "Ligde Önümüzdeki 3 Maçı İyi Bitirirsek Bizim İçin Daha İyi Olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbi maçında kazanma ruhlarını sahaya yansıttıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önceki düşüncelerini sahaya yansıttıklarını belirterek, "Oyun olarak üstündük. Kazanma duygumuzu fizik ve ruh olarak sahaya yansıttık." dedi.

Rakipleri karşısında 1-0 geriye düştükleri derbi maçını kazanmanın da güzel olduğunu vurgulayarak, "Fizik ve moral olarak yorulduk ama mutlu olarak ayrıldık. Oyuncularımın hepsi gayretli oynadı, tebrik ediyorum. Galibiyetin bir numaralı mimarı taraftarlar, onlara teşekkür ediyorum. 1-0 geriye düşmemize rağmen olağanüstü destek verdiler. Rakibin direncini kırmak önemliydi. Onu kırdığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maç içinde yaptığı değişikliklere değinen Güneş, şunları söyledi:

"Orta sahada iki yönlü oynayabilecek oyuncu vardı ama hücuma gidişlerde sıkıntımız oldu. Babel de beklentileri karşılayamadı. Vagner Love, orada eziliyor, yalnız kalıyordu. Adriano'yu öne alarak Tosic'i kenara aldık. Negredo'yu oyuna girdi, Caner'i aldım. Merkezi iyi kapatan takımdı. Sağdan soldan ortaları getirmek gerekiyordu."

Ligdeki rekabet

Süper Lig'de zirvede yaşanan rekabetle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Üzerimizde üç takım vardı, yakalayabileceğimiz takım Fenerbahçe vardı. Onu sağladık. İkinci yarıdaki 4 puan kaybı iyi olmadı. Bursaspor maçımız öncesinde rakip takımın sahası halı gibiydi. Bizden sonraki karşılaşmada yine halı gibiydi. Şimdi Başakşehir ve Galatasaray'ı yakalamak istiyoruz."

Maç sıkışıklığı yaşadıklarını kaydeden Şenol Güneş, "Büyük olmanın sancıları bu. Şampiyonlar Ligi'nde puan kayıplarıyla bedel ödedik. Ligde önümüzdeki 3 maçı iyi bitirirsek bizim için daha iyi olacak. Önce kupa maçını, arkasından Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını umarım kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman ile diyaloğu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile maç öncesinde sarılarak sahaya çıktıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Çok enterasan şeyler yaşıyoruz. 'Aykut hocanın elini sıkacak mısınız' diye sordular. 'Ne alakası var' dedim. Medyanın yumurta gibi bizi birbirine vurdurmaya çalışmasına alet olmadım. Kendimden özveride bulunarak yaklaşan bir insanım. Biri tokalaşmak istemiyorsa yanıma gitmiyorum. En azından onu kurtarmak için gitmem. Kavga yaptırarak ne o takıma ne diğer takımlara yararı var. Aykut hocayla maçtan önce de, sonra da konuştuk."

Quaresma'nın performansı

Derbi maçta iki gol atan Ricardo Quaresma'nın performansını değerlendiren Güneş, "İyi çalıştı. Asist yapmada, ileriye gidip gelmede iyiydi. Onun adına çok sevindim. Eleştiriyi biz de yapıyorduk. Bu kadar etkin hücuma çıkabilen, gol attırabilen oyuncu olarak gol sayısı düşüktü. Böyle bir maçta gol atması önemliydi." diye konuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle derbi maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup'un durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, "Gribal enfeksiyonu vardı. Gece fenalaştı, ateşi çıktı. Maç toplantısına geldiği zaman oynamak istiyordu. Ateşi her an çıkabilirdi. Oyun içinde düşse değiştirmek gerekiyordu. Zaten maç bittikten sonra doktoru aramış, ateşinin 38,5'a çıktığını söylemiş. Oyuncular bazen oynamak istiyor ama görüşleri zaman zaman zayıf oluyor." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın yönetimi

Güneş, hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Ofsayt oldu veya penaltı verildi, bunların herkesin konuştuğu şeyler. Bana göre penaltı vardı. Hakemi baskı altından kurtabilirsek daha iyi olur. Kelimeleri süzerek konuşmaya çalışıyorum. Disiplin kuruluna sevk edildiğim için kendinden utanç duyuyorum. İnşallah bir daha gitmeyiz. Maçı kazanırken hakemin bize yardımı olduğunu düşünmüyorum. Ofsaytı zaten rakip takımın hocası böylüyor. Ben penaltı pozisyonunu da söylüyorum. Hakemi konuşmak hem futbola hem hakeme haksızlık olur. Öyle FIFA kokartlı hakemler var ki futbol oynatmıyor. Hakemlerimizin futbol oynatmaya dönük olmasını söylemek sıkıntı olmamalı. Ne toplantıya gelirim, ne konuşurum bana ceza vermesinler. Gerçekleri söylemek suç unsuru değil. Fırat Aydınus ile de zor kazanıyoruz. Genç hakemlere söylüyorum; baskılarla, başkalarına şirin görünmek için yaparsanız geleceğinizi karanlığa atarsınız."