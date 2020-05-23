Şempanze "Can" da uzun aradan sonra yuvasından çıktı
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Şempanze "Can" da uzun aradan sonra yuvasından çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki aydır barınağında kalan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze "Can", 3 saatliğine de olsa çıkarıldığı yeşil alanda bakıcısıyla oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Şempanze
23.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki aydır barınağında kalan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze "Can", 3 saatliğine de olsa çıkarıldığı yeşil alanda bakıcısıyla oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze "Can", hayvanat bahçesindeki yoğun ilgi nedeniyle adeta bölgenin maskotu haline geldi.

Özellikle hafta sonları barınağından çıkarılarak halkla buluşması sağlanan şempanze, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm hayvanat bahçesi sakinleri gibi barınağında kalmaya başladı.

Yaklaşık 2 aydır barınağından çıkartılmayan Can'ın agresif hallerini gören bakıcılar, durumu hayvanat bahçesi yetkililerine aktararak dışarıya çıkarabilmek için 3 saatliğine izin aldı.

Hayvanat bahçesinin yeşil alanlarında gönlünce oynayan şempanze, bakıcıyla yerlerde yuvarlanıp keyifli vakit geçirirken, top oynayıp yürüyüş de yaptı.

Daha sonra kendisi için özel olarak hazırlanan menüyü çimler üzerinde tüketen Can, sürenin tamamlanmasıyla yeniden barınağına döndü.

"İnsanlara çok alışık"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Can'ın sezaryenle dünyaya gelen ve annesi tarafından bakılmayan bir şempanze olduğunu hatırlattı.

O yüzden Can'ın bakıcısının özellikle bebeklik döneminde 24 saat yanından ayrılmadığını, mesai bitiminde de Can'ı evine götürerek bakımlarını gerçekleştirdiğini ifade eden Özsöyler, "Can o yüzden bakıcısını aslında annesi olarak görüyor. Biz de bakıcısıyla beraber vakit geçirmesini sağladık. Çünkü uzun zamandır çıkmıyordu." dedi.

Ziyarete kapalı oldukları sürenin hayvanlar için aslında bir nevi tatil olduğunu anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

"Can da ise durum biraz farklı. Çünkü Can sürekli insanlarla iç içe olan bir hayvan. Özellikle bakıcısı birebir onunla ilgileniyor. İnsanlara çok alışık olan Can, onları görmediği zaman daha rahatsız oluyor. Can insanlarla iç içe olmak istiyor. O yüzden bugünü gerekli tedbirleri alarak dışarıda geçirmesini sağladık. Çimlerde güzel bir vakit geçirdi. Can'ın daha mutlu olması için böyle bir çalışma yaptık."

Kaynak: AA

Manşet

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