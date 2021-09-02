Selçuklu satrancın merkezi oldu
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Selçuklu satrancın merkezi oldu

Selçuklu satrancın merkezi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yapılıyor.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yapılıyor.

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'na Selçuklu Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında mücadele etmek için 81 ilden 6 bini aşkın sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Bu yıl şampiyonada, yıldızlarda 420 sporcu küçüklerde ise 951 sporcu olmak üzere toplam bin 371 sporcu yarışıyor. Küçükler ve yıldızlarda derece elde eden sporcular milli takım havuzuna girmeye hak kazanacak ve her yaş kategorisinde dereceye giren sporcular uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen turnuva günlük ortalama 5 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Turnuva boyunca 81 ilden gelen ziyaretçiler şehrin turizmine de önemli katkıda bulunuyor.

Selçuklu'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, "27 Ağustos'ta başlayıp 3 Eylül'de bitecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasındayız. Müthiş bir heyecana sahne oluyor burası. Uzun zamandır yüz yüze turnuvaların olmadığı tüm sporcularımızın satranç oynamayı çok özledikleri bir dönemde böyle bir organizasyonla satranç ailemizle bir arada olmak bizim için de mutluluk verici. Bugün burada bin 400'e yakın sporcumuz var. 81 ilimizde il seçmeleri yapıldı ve buraya il turnuvalarında yer alan oyuncular katılmaya hak kazandılar. Biz Konya'yı çok seviyoruz. Her şeyden önce Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'nın satranca olan desteğini ve ilgisini her zaman hissediyoruz. Dört gün boyunca görüştüğümüz aileler, antrenörler hepsi Konya'yı ve Selçuklu'yu satranç anlamında çok sevdiklerini ifade etti" diye konuştu. - KONYA

Selçuklu satrancın merkezi oldu
Selçuklu satrancın merkezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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